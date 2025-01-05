Повітряна тривога на Київщині, працює ППО

Раніше повідомлялося про рух БпЛА з Чернігівщини на Київщину. Відповідно до інформації ОВА по цілях вже працюють сили ППО.

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Київська область! У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях. Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку.

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Вночі росія атакувала Україну 103 дронами з напрямків брянськ, міллерово та орел. Повітряні сили ЗСУ знищили 61 "шахед", ще 42 ворожі безпілотники-імітатори були локаційно втрачені.

На Київщині від уламків "шахеду" загинув водій вантажівки