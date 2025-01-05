Повітряна тривога на Київщині, працює ППО
Київ • УНН
У Київській області оголошено повітряну тривогу через виявлення БпЛА, що рухаються з Чернігівщини. Сили протиповітряної оборони активно працюють по цілях, населення закликають перебувати в укриттях.
Раніше повідомлялося про рух БпЛА з Чернігівщини на Київщину. Відповідно до інформації ОВА по цілях вже працюють сили ППО.
Деталі
Київська область! У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях. Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку.
Раніше
Вночі росія атакувала Україну 103 дронами з напрямків брянськ, міллерово та орел. Повітряні сили ЗСУ знищили 61 "шахед", ще 42 ворожі безпілотники-імітатори були локаційно втрачені.
На Київщині від уламків "шахеду" загинув водій вантажівки03.01.25, 07:23 • 50887 переглядiв