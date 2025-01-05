Підтверджено збиття понад 60 "шахедів" у 9 областях України - ПС ЗСУ

Противник атакував ударними БпЛА типу "Shahed" і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків брянськ, міллерово, орел.

Передає УНН із посиланням на пресслужбу Повітряних сил ЗСУ.

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Станом на 09.00 підтверджено збиття 61 ударного БпЛА типу "Shahed" та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Дніпропетровській, Житомирській та Хмельницькій областях. Влучань не зафіксовано. - передає пресслужба Повітряних сил.

Зазначається, що у ніч на 5 січня 2025 року (із 19.00 4 січня) противник атакував 103-ма ударними БпЛА типу "Shahed" і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків брянськ, міллерово, орел.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Окремо вказано, що 42 ворожі безпілотники-імітатори були локаційно втрачені (тобто, - без негативних наслідків).

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