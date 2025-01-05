Підтверджено збиття понад 60 "шахедів" у 9 областях України - ПС ЗСУ

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Київ • УНН

 • 63913 перегляди

Вночі росія атакувала Україну 103 дронами з напрямків брянськ, міллерово та орел. Повітряні сили ЗСУ знищили 61 "шахед", ще 42 ворожі безпілотники-імітатори були локаційно втрачені.

Противник атакував ударними БпЛА типу "Shahed" і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків брянськ, міллерово, орел.

Передає УНН із посиланням на пресслужбу Повітряних сил ЗСУ.

Деталі

Станом на 09.00 підтверджено збиття 61 ударного БпЛА типу "Shahed" та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Дніпропетровській, Житомирській та Хмельницькій областях. Влучань не зафіксовано.

- передає пресслужба Повітряних сил.

Зазначається, що у ніч на 5 січня 2025 року (із 19.00 4 січня) противник атакував 103-ма ударними БпЛА типу "Shahed" і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків брянськ, міллерово, орел.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Окремо вказано, що 42 ворожі безпілотники-імітатори були локаційно втрачені (тобто, - без негативних наслідків).

Нагадаємо

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Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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