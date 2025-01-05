Подтверждено сбитие более 60 «шахедов» в 9 областях Украины - ПС ВСУ
Киев • УНН
Ночью россия атаковала Украину 103 дронами с направлений брянск, миллерово и орел. Воздушные силы ВСУ уничтожили 61 «Шахед», еще 42 вражеских беспилотника-имитатора были локально потеряны.
Противник атаковал ударными БпЛА типа «Shahed» и беспилотниками-имитаторами различных типов по направлениям брянск, миллерово, орел.
Передает УНН со ссылкой на пресс-службу Воздушных сил ВСУ.
Детали
По состоянию на 09.00 подтверждено сбитие 61 ударного БпЛА типа «Shahed» и беспилотников других типов в Полтавской, Сумской, Харьковской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Днепропетровской, Житомирской и Хмельницкой областях. Попаданий не зафиксировано.
Отмечается, что в ночь на 5 января 2025 года (с 19.00 4 января) противник атаковал 103-мя ударными БпЛА типа «Shahed» и беспилотниками-имитаторами различных типов по направлениям брянск, миллерово, орел.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.
Отдельно указано, что 42 вражеских беспилотника-имитатора были локально потеряны (то есть, - без негативных последствий).
Напомним,
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