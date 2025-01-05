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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Подтверждено сбитие более 60 «шахедов» в 9 областях Украины - ПС ВСУ

Подтверждено сбитие более 60 «шахедов» в 9 областях Украины - ПС ВСУ

Киев  •  УНН

 • 6670 просмотра

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Ночью россия атаковала Украину 103 дронами с направлений брянск, миллерово и орел. Воздушные силы ВСУ уничтожили 61 «Шахед», еще 42 вражеских беспилотника-имитатора были локально потеряны.

Противник атаковал ударными БпЛА типа «Shahed» и беспилотниками-имитаторами различных типов по направлениям брянск, миллерово, орел.

Передает УНН со ссылкой на пресс-службу Воздушных сил ВСУ.

Детали

По состоянию на 09.00 подтверждено сбитие 61 ударного БпЛА типа «Shahed» и беспилотников других типов в Полтавской, Сумской, Харьковской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Днепропетровской, Житомирской и Хмельницкой областях. Попаданий не зафиксировано.

- передает пресс-служба Воздушных сил.

Отмечается, что в ночь на 5 января 2025 года (с 19.00 4 января) противник атаковал 103-мя ударными БпЛА типа «Shahed» и беспилотниками-имитаторами различных типов по направлениям брянск, миллерово, орел.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

Отдельно указано, что 42 вражеских беспилотника-имитатора были локально потеряны (то есть, - без негативных последствий).

Напомним,

На трассе Донецк-Горловка от удара дрона по гражданскому авто погиб внештатный корреспондент «известий» александр мартемьянов. Также ранен корреспондент «риа новости» и четыре других сотрудника СМИ.

В рф заявили об атаке на завод по производству ракетных двигателей: что известно4 янв. 2025, 07:37 • 27678 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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