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Военные преступления рф в Киевской области осудили 45 стран мира – МВД

Киев • УНН

 • 140224 просмотра

КИЕВ. 6 апреля. УНН. Военные преступления рф в Буче, Ирпене, Гостомеле и других населенных пунктах Киевской области осудили официальные представители 45-ти стран. Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, информирует УНН со ссылкой на Telegram МВД.

Военные преступления рф в Киевской области осудили 45 стран мира – МВД

Цитата

“Военные преступления рф в Буче, Ирпене, Гостомеле и других населенных пунктах Киевской области осудили официальные представители 45-ти стран на уровне глав государств, глав правительств, парламентов и внешнеполитических ведомств, а также наиболее авторитетные международные организации, такие как ООН, ЕС, НАТО и ОБСЕ. Европейский Союз ввел 5-й пакет экономических санкций против рф”, - отметил Денис Монастырский.

Добавим

Убийства мирных жителей российскими оккупантами задокументированы и опубликованы во всех ведущих международных медиа. Их также продемонстрировали на весь мир во время заседания Совета Безопасности ООН после выступления Владимира Зеленского.

Напомним

2 апреля советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в своем Twitter сообщил о расстрелянных людях со связанными руками на улицах Бучи.

Также возле трассы в 20 км от Киева обнаружили мертвые тела мирных жителей. Под одеялом лежало до пяти мертвых обнаженных женщин, которых российские варвары пытались сжечь на обочине.

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