Воєнні злочини рф на Київщині засудили 45 країн світу – МВС

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“Воєнні злочини рф у Бучі, Ірпені, Гостомелі та інших населених пунктах Київщини засудили офіційні представники 45-ти країн на рівні глав держав, глав урядів, парламентів та зовнішньополітичних відомств, а також найбільш авторитетні міжнародні організації такі як ООН, ЄС, НАТО та ОБСЄ. Європейський Союз увів 5-й пакет економічних санкцій проти рф”, - зазначив Денис Монастирський.

Додамо

Вбивства мирних жителів російськими окупантами задокументовано та оприлюднено у всіх провідних міжнародних медіа. Їх також продемонстрували на весь світ під час засідання Ради Безпеки ООН після виступу Володимира Зеленського.

Нагадаємо

2 квітня радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк у своєму Twitter повідомив про розстріляних людей зі зв'язаними руками на вулицях Бучі.

Також біля траси за 20 км від Києва виявили мертві тіла мирних жителів. Під ковдрою лежало до п'яти мертвих оголених жінок, яких російські варвари намагалися спалити на узбіччі.

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