В Ирпене Киевской области напротив ЖК "Ирпенские липки" возводят полностью новые дома по 42 адресам, вместо тех, которые были разрушены в результате российской агрессии. На сегодня работы выполнены на 67%. Об этом во вторник сообщил председатель ОВА Руслан Кравченко, передает УНН.

Продолжается восстановление частного сектора в Ирпене по ул. Багирова. Это дома напротив ЖК "Ирпенские липки", которые были разрушены в результате российской агрессии. Сейчас здесь возводят полностью новые дома по 42 адресам. Площадь домов - от 70 до 180 м2. На сегодня работы выполнены на 67% - написал Кравченко в Facebook.

По его словам, уже возведены фундаменты и стены практически всех домов, в более чем половине - установили кровлю, оконные и дверные блоки. Кроме того, в половине домов утеплили фасады и завершили их отделку.

В большинстве домов уже обустроили внутренние инженерные сети, сейчас продолжаются работы по устройству внешних сетей.

Частный сектор восстанавливают комплексно. Речь идет не только о восстановлении домов, а и строительство инженерных сетей и капитальный ремонт ул. Уже полностью обустроили водоснабжение и канализацию.

"Работы выполняются за счет областного бюджета Киевской области. В то же время к проекту присоединились международные организации. УВКБ ООН предоставило часть строительных материалов, а фонд "Global Empowerment Mission" помогает с заменой окон и дверных блоков", - рассказал председатель ОВА.

Как указал Кравченко, это второй этап восстановления этого частного сектора. До этого Киевская областная военная администрация капитально отремонтировала частные дома по 36 адресам.

Постоянно контролируем качество работ и сроки их выполнения. От всех подрядчиков требую максимально ускорить выполнение работ. Каждый этап работ под контролем специалистов по технадзору, чтобы все соответствовало самым высоким стандартам. Понимаю, как важно для людей, которые потеряли свои дома, наконец вернуться домой. Делаем все возможное, чтобы это произошло как можно быстрее - подчеркнул Кравченко.

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