Восьмой день Паралимпийских игр-2024: Украина завоевала две золотые медали и удержала седьмое место в медальном зачете

В Париже завершился восьмой день Паралимпийских игр-2024, в течение которого состоялись соревнования в 15 видах спорта, среди которых футбол, боча, голбол, стрельба из лука, велоспорт, дзюдо, плавание, пауэрлифтинг, настольный теннис, пулевая стрельба, волейбол, баскетбол, легкая атлетика, теннис и фехтование. Об этом сообщили общественное.Спорт, передает УНН.

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В течение этого дня было разыграно 63 комплекта наград. Среди них отличились первые медали в дзюдо - одном из последних видов спорта, которые стартовали на Играх в Париже.

Украина завоевала девять медалей, в том числе две золотые. Чемпионками Игр стали дзюдоистка Наталья Николайчик в категории до 48 кг (класс J1) и легкоатлетка Мария Помазан в толкании ядра (класс F35).

Все медали Украины за восьмой день Паралимпиады-2024:

«Золото": Мария Помазан (легкая атлетика, толкание ядра, класс F35), Наталья Николайчик (дзюдо, до 48 кг, класс J1).

«Серебро": Оксана Ботурчук (легкая атлетика, бег на 100 м, класс T12), Родион Жигалин, Василий Олейник, Федор Сидоренко, Антон Стрельчик, Александр Топорков, Евгений Цыганенко (голбол).

«Бронза": Павел Баль (велоспорт, групповая гонка, класс H5), Анжела Гаврисюк (дзюдо, до 57 кг, класс J1), Даниил Чуфаров (плавание, 100 м, брасс, класс SB11), Давид Хорава (дзюдо, до 60 кг, класс J2), Ярослав Семененко, Анна Гонтарь, Александр Комаров, Ирина Пойда, Денис Остапченко, Вероника Коржова (плавание, эстафета 4х50 м, комплексный стиль, 20 очков).

Благодаря двум золотым медалям Украина сохранила седьмое место в медальном зачете Паралимпиады-2024, имея в активе 61 награду. По количеству медалей Украина делит пятое место с Францией.

Лидером медального зачета остаются спортсмены из Китая, которые получили 166 медалей, из которых 74 - золотые.

Одразу дві медалі: плавці Остапченко та Паламарчук здобули "золото" та "бронзу" на Паралімпіаді-2024