Сразу две медали: пловцы Остапченко и Паламарчук получили "золото" и "бронзу" на Паралимпиаде-2024
Киев • УНН
Денис Остапченко завоевал золото, а Сергей Паламарчук - бронзу в плавании на 50 м на спине S3 на Паралимпиаде. Остапченко финишировал со временем 45,16 секунды, опередив немца на 1,90 секунды.
Сразу двое украинских спортсменов завоевали медаль в 50-метровке на спине в классе S3. Денис Остапченко финишировал с «золотом», а Сергей Паламарчук получил «бронзу». Об этом пишет УНН со ссылкой на Суспільне. Спорт, передает УНН.
Детали
На финише отставание между двумя украинскими призерами составило 5.32 секунды. Лучшее время Остапченко в финале понедельника, 2 сентября, - 45.16 секунды.
На подиуме новый паралимпийский чемпион в дисциплине опередил серебряного призера, немца Йозиа Тима Александера Топфа, на 1.90 секунды.
Таким образом тройка призеров выглядит следующим образом:
- Денис Остапченко (Украина) 45.16 секунды
- Йозиа Тим Александер Топф (Германия) 47.06
- Сергей Паламарчук (Украина) 50.48
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