Сразу две медали: пловцы Остапченко и Паламарчук получили "золото" и "бронзу" на Паралимпиаде-2024

Сразу двое украинских спортсменов завоевали медаль в 50-метровке на спине в классе S3. Денис Остапченко финишировал с «золотом», а Сергей Паламарчук получил «бронзу». Об этом пишет УНН со ссылкой на Суспільне. Спорт, передает УНН.

Детали

На финише отставание между двумя украинскими призерами составило 5.32 секунды. Лучшее время Остапченко в финале понедельника, 2 сентября, - 45.16 секунды.

На подиуме новый паралимпийский чемпион в дисциплине опередил серебряного призера, немца Йозиа Тима Александера Топфа, на 1.90 секунды.

Таким образом тройка призеров выглядит следующим образом:

Денис Остапченко (Украина) 45.16 секунды Йозиа Тим Александер Топф (Германия) 47.06 Сергей Паламарчук (Украина) 50.48

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