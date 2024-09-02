Одразу дві медалі: плавці Остапченко та Паламарчук здобули "золото" та "бронзу" на Паралімпіаді-2024
Київ • УНН
Денис Остапченко виборов золото, а Сергій Паламарчук - бронзу в плаванні на 50 м на спині S3 на Паралімпіаді. Остапченко фінішував з часом 45,16 секунди, випередивши німця на 1,90 секунди.
Одразу двоє українських спортсменів завоювали медаль у 50-метрівці на спині у класі S3. Денис Остапченко фінішував із "золотом", а Сергій Паламарчук здобув "бронзу". Про це пише УНН з посиланням на Суспільне. Спорт, передає УНН.
Деталі
На фініші відставання між двома українськими призерами становило 5.32 секунди. Найкращий час Остапченка у фіналі понеділка, 2 вересня, — 45.16 секунди.
На подіумі новий паралімпійський чемпіон у дисципліні випередив срібного призера, німця Йозіа Тіма Александера Топфа, на 1.90 секунди.
Таким чином трійка призерів виглядає наступним чином:
- Денис Остапченко (Україна) 45.16 секунди
- Йозіа Тім Александер Топф (Німеччина) 47.06
- Сергій Паламарчук (Україна) 50.48
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