Восьмий день Паралімпійських ігор-2024: Україна здобула дві золоті медалі та втримала сьоме місце у медальному заліку
Київ • УНН
Українські спортсмени вибороли 9 медалей, зокрема 2 золоті, на 8-й день Паралімпіади в Парижі. Україна зберегла 7-ме місце в медальному заліку з 61 нагородою, ділячи 5-те місце за кількістю медалей з Францією.
У Парижі завершився восьмий день Паралімпійських ігор-2024, протягом якого відбулися змагання у 15 видах спорту, серед яких футбол, боча, голбол, стрільба з лука, велоспорт, дзюдо, плавання, паверліфтинг, настільний теніс, кульова стрільба, волейбол, баскетбол, легка атлетика, теніс та фехтування. Про це повідомили суспільне.Спорт, передає УНН.
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Протягом цього дня було розіграно 63 комплекти нагород. Серед них відзначилися перші медалі у дзюдо — одному з останніх видів спорту, які стартували на Іграх у Парижі.
Україна виборола дев'ять медалей, зокрема дві золоті. Чемпіонками Ігор стали дзюдоїстка Наталія Ніколайчик у категорії до 48 кг (клас J1) та легкоатлетка Марія Помазан у штовханні ядра (клас F35).
Усі медалі України за восьмий день Паралімпіади-2024:
- "Золото": Марія Помазан (легка атлетика, штовхання ядра, клас F35), Наталія Ніколайчик (дзюдо, до 48 кг, клас J1).
- "Срібло": Оксана Ботурчук (легка атлетика, біг на 100 м, клас T12), Родіон Жигалін, Василь Олійник, Федір Сидоренко, Антон Стрельчик, Олександр Топорков, Євгеній Циганенко (голбол).
- "Бронза": Павло Баль (велоспорт, групова гонка, клас H5), Анжела Гаврисюк (дзюдо, до 57 кг, клас J1), Данило Чуфаров (плавання, 100 м, брас, клас SB11), Давид Хорава (дзюдо, до 60 кг, клас J2), Ярослав Семененко, Анна Гонтар, Олександр Комаров, Ірина Пойда, Денис Остапченко, Вероніка Коржова (плавання, естафета 4х50 м, комплексний стиль, 20 очок).
Завдяки двом золотим медалям Україна зберегла сьоме місце у медальному заліку Паралімпіади-2024, маючи в активі 61 нагороду. За кількістю медалей Україна ділить п'яте місце з Францією.
Лідером медального заліку залишаються спортсмени з Китаю, які здобули 166 медалей, з яких 74 — золоті.
Одразу дві медалі: плавці Остапченко та Паламарчук здобули "золото" та "бронзу" на Паралімпіаді-2024 02.09.24, 19:25 • 106067 переглядiв