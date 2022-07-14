Вражеский удар по Виннице: 4 ракеты над областью сбила ПВО
Киев • УНН
КИЕВ. 14 июля. УНН. Во время воздушной тревоги, когда произошел ракетный удар по Виннице, над областью 4 ракеты сбили силы ПВО. Об этом сообщил глава Винницкой ОВА Сергей Борзов, пишет УНН.
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"4 ракеты над областью сбили силы ПВО", – написал Борзов в Telegram.
Доповлнение
В полиции сообщили, что 3 ракеты попали по облцентру.
Российские оккупанты во время удара по Виннице сегодня попали в офисное здание, Дом офицеров и жилья людей, 6 раненых и 2 погибших, среди них ребенок.