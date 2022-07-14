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13:08 • 287 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

11:23 • 21350 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

10:46 • 41806 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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Официально: ЕС продлил санкции против рф еще на полгода, но не возобновил 4 человек в списке

14 марта, 14:16 • 139889 просмотра

В Одессе задержали подозреваемого в убийстве активиста Ганула – МВД

14 марта, 13:40 • 114102 просмотра

Трамп после переговоров с путиным: "есть очень хороший шанс" для завершения войны

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Вражеский удар по Виннице: 4 ракеты над областью сбила ПВО

Вражеский удар по Виннице: 4 ракеты над областью сбила ПВО

Киев • УНН

 • 138349 просмотра

КИЕВ. 14 июля. УНН. Во время воздушной тревоги, когда произошел ракетный удар по Виннице, над областью 4 ракеты сбили силы ПВО. Об этом сообщил глава Винницкой ОВА Сергей Борзов, пишет УНН.

Цитата

"4 ракеты над областью сбили силы ПВО", – написал Борзов в Telegram.

Доповлнение

В полиции сообщили, что 3 ракеты попали по облцентру.

Российские оккупанты во время удара по Виннице сегодня попали в офисное здание, Дом офицеров и жилья людей, 6 раненых и 2 погибших, среди них ребенок.

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