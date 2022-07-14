Вражеский удар по Виннице: 4 ракеты над областью сбила ПВО

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"4 ракеты над областью сбили силы ПВО", – написал Борзов в Telegram.

Доповлнение

В полиции сообщили, что 3 ракеты попали по облцентру.

Российские оккупанты во время удара по Виннице сегодня попали в офисное здание, Дом офицеров и жилья людей, 6 раненых и 2 погибших, среди них ребенок.