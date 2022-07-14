Ворожий удар по Вінниці: 4 ракети над областю збила ППО

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"4 ракети над областю збили сили ППО", - написав Борзов у Telegram.

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У поліції повідомили, що 3 ракети поцілили по облцентру.

Російські окупанти під час удару по Вінниці сьогодні поцілили в офісну будівлю, Будинок офіцерів та житла людей, є 6 поранених та 2 загиблих, серед них дитина.