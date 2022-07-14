Ворожий удар по Вінниці: 4 ракети над областю збила ППО
Київ • УНН
КИЇВ. 14 липня. УНН. Під час повітряної тривоги, коли стався ракетний удар по Вінниці, над областю 4 ракети збили сили ППО. Про це повідомив голова Вінницької ОВА Сергій Борзов, пише УНН.
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"4 ракети над областю збили сили ППО", - написав Борзов у Telegram.
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У поліції повідомили, що 3 ракети поцілили по облцентру.
Російські окупанти під час удару по Вінниці сьогодні поцілили в офісну будівлю, Будинок офіцерів та житла людей, є 6 поранених та 2 загиблих, серед них дитина.