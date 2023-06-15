Вражеский удар по Краматорску: в МВД показали видео спасения людей из-под завалов
Киев • УНН
КИЕВ. 15 июня. УНН. В МВД показали кадры спасения людей из-под завалов в Краматорске патрульной полицией. Об этом пишет УНН со ссылкой на Министерство внутренних дел Украины.
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"На видео шокирующие кадры спасения людей из-под завалов в Краматорске патрульной полицией. Утром российские ракеты разрушили десятки домов, среди которых были и дома патрульных батальона Краматорска и Славянска.
В результате террористического удара 2 человека погибли, еще 2 человека получили ранения. Искренние соболезнования близким и родным", - отметили в МВД.
Дополнение
Российские войска утром 14 июня нанесли ракетный удар по Донецкой области.
Как сообщили в Донецкой ОВА, оккупанты направили ракеты по Краматорску и Константиновке.