Ворожий удар по Краматорську: в МВС показали відео порятунку людей з-під завалів
Київ • УНН
КИЇВ. 15 червня. УНН. У МВС показали кадри порятунку людей з-під завалів у Краматорську патрульною поліцією. Про це пише УНН з посиланням на Міністерство внутрішніх справ України.
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"На відео шокуючі кадри порятунку людей з-під завалів у Краматорську патрульною поліцією. Вранці російські ракети зруйнували десятки осель, серед яких були й домівки патрульних батальйону Краматорська та Слов'янська.
Внаслідок терористичного удару 2 людей загинуло, ще 2 осіб отримало поранення. Щирі співчуття близьким та рідним", - зазначили в МВС.
Доповнення
Російські війська вранці 14 червня завдали ракетний удар по Донецькій області.
Як повідомили в Донецькій ОВА, окупанти спрямували ракети по Краматорську та Костянтинівці.