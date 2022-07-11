Вражеский удар по Харькову: количество раненых возросло до 31, среди них - двое детей

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"На эту минуту от утренних обстрелов Харькова российскими оккупантами 31 пострадавший, все - госпитализированы в медицинские учреждения. Из них - 2 детей: 4 и 16 лет. Погибших - 3 человека", - сообщил Синегубов в Telegram.

Дополнение

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщал, что российские оккупанты 11 июля ударили по Харькову из РСЗО.

Заместитель руководителя Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко сообщил, что утром 11 июля российские оккупанты выпустили по Харькову 10 ракет.