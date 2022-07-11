Вражеский удар по Харькову: количество раненых возросло до 31, среди них - двое детей
Киев • УНН
КИЕВ. 11 июля. УНН. Количество пострадавших в результате утреннего удара российских оккупантов по Харькову возросло до 31 человека, среди них – двое детей. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.
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"На эту минуту от утренних обстрелов Харькова российскими оккупантами 31 пострадавший, все - госпитализированы в медицинские учреждения. Из них - 2 детей: 4 и 16 лет. Погибших - 3 человека", - сообщил Синегубов в Telegram.
Дополнение
Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщал, что российские оккупанты 11 июля ударили по Харькову из РСЗО.
Заместитель руководителя Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко сообщил, что утром 11 июля российские оккупанты выпустили по Харькову 10 ракет.