Ракетний обстріл Харкова: кількість поранених зросла до 28, серед них підліток
Київ • УНН
КИЇВ. 11 липня. УНН. Внаслідок ранкового ракетного обстрілу Харкова постраждало 28 людей, серед них 16-річний підліток, троє людей загинуло. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує УНН.
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"За оновленою інформацією Обласного центру екстреної медичної допомоги, на цю хвилину внаслідок денного обстрілу Харкова постраждали 28 людей, серед них дитина 16 років. 3 людей загинули", – написав Синєгубов.
Нагадаємо
Заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко повідомив, що вранці 11 липня російські окупанти випустили по Харкову 10 ракет.