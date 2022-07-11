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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
18:40 • 17199 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

17:04 • 61797 перегляди

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Ракетний обстріл Харкова: кількість поранених зросла до 28, серед них підліток

Ракетний обстріл Харкова: кількість поранених зросла до 28, серед них підліток

Київ • УНН

 • 134877 перегляди

КИЇВ. 11 липня. УНН. Внаслідок ранкового ракетного обстрілу Харкова постраждало 28 людей, серед них 16-річний підліток, троє людей загинуло. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує УНН.

Цитата

"За оновленою інформацією Обласного центру екстреної медичної допомоги, на цю хвилину внаслідок денного обстрілу Харкова постраждали 28 людей, серед них дитина 16 років. 3 людей загинули", – написав Синєгубов.

Нагадаємо

Заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко повідомив, що вранці 11 липня російські окупанти випустили по Харкову 10 ракет.

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