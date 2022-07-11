Окупанти завдали ракетних ударів по Харкову: попередньо 16 поранених і троє загиблих – ОП

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"Сьогодні о 10:20 по місту завдано ракетного обстрілу. Попередньо окупанти використали РСЗВ "Смерч", зафіксовано 10 ракет. Під обстрілами опинилися житлові квартали. Попередньо відомо про 16 поранених та 3 загиблих", – написав Тимошенко.

Інформація оновлюється, на місці працюють екстрені служби.

Нагадаємо

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов також повідомляв, що російські окупанти вдарили по Харкову з РСЗВ.