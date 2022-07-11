Окупанти завдали ракетних ударів по Харкову: попередньо 16 поранених і троє загиблих – ОП
Київ • УНН
КИЇВ. 11 липня. УНН. Російські окупанти вранці завдали чергових ракетних ударів по Харкову – зафіксовано 10 ракет. Заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко повідомив про 16 поранених і трьох загиблих, інформує УНН.
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"Сьогодні о 10:20 по місту завдано ракетного обстрілу. Попередньо окупанти використали РСЗВ "Смерч", зафіксовано 10 ракет. Під обстрілами опинилися житлові квартали. Попередньо відомо про 16 поранених та 3 загиблих", – написав Тимошенко.
Інформація оновлюється, на місці працюють екстрені служби.
Нагадаємо
Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов також повідомляв, що російські окупанти вдарили по Харкову з РСЗВ.