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Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім
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Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

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Окупанти завдали ракетних ударів по Харкову: попередньо 16 поранених і троє загиблих – ОП

Окупанти завдали ракетних ударів по Харкову: попередньо 16 поранених і троє загиблих – ОП

Київ • УНН

 • 145456 перегляди

КИЇВ. 11 липня. УНН. Російські окупанти вранці завдали чергових ракетних ударів по Харкову – зафіксовано 10 ракет. Заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко повідомив про 16 поранених і трьох загиблих, інформує УНН.

Цитата

"Сьогодні о 10:20 по місту завдано ракетного обстрілу. Попередньо окупанти використали РСЗВ "Смерч", зафіксовано 10 ракет. Під обстрілами опинилися житлові квартали. Попередньо відомо про 16 поранених та 3 загиблих", – написав Тимошенко.

Інформація оновлюється, на місці працюють екстрені служби.

Нагадаємо

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов також повідомляв, що російські окупанти вдарили по Харкову з РСЗВ.

Українські Національні Новини

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