Оккупанты нанесли ракетные удары по Харькову: предварительно 16 раненых и трое погибших – ОП
Киев • УНН
КИЕВ. 11 июля. УНН. Российские оккупанты утром нанесли очередные ракетные удары по Харькову – зафиксировано 10 ракет. Заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко сообщил о 16 раненых и трех погибших, информирует УНН.
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"Сегодня в 10:20 по городу нанесен ракетный обстрел. Предварительно оккупанты использовали РСЗО "Смерч", зафиксировано 10 ракет. Под обстрелами оказались жилые кварталы. Предварительно известно о 16 раненых и 3 погибших", – написал Тимошенко.
Информация обновляется, на месте работают экстренные службы.
Напомним
Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов также сообщал, что российские оккупанты ударили по Харькову из РСЗО.