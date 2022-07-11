Оккупанты нанесли ракетные удары по Харькову: предварительно 16 раненых и трое погибших – ОП

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"Сегодня в 10:20 по городу нанесен ракетный обстрел. Предварительно оккупанты использовали РСЗО "Смерч", зафиксировано 10 ракет. Под обстрелами оказались жилые кварталы. Предварительно известно о 16 раненых и 3 погибших", – написал Тимошенко.

Информация обновляется, на месте работают экстренные службы.

Напомним

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов также сообщал, что российские оккупанты ударили по Харькову из РСЗО.