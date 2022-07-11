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Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility
12:21 • 36155 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

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Харків сколихнули вибухи: попередньо, вдарили з РСЗВ

Харків сколихнули вибухи: попередньо, вдарили з РСЗВ

Київ • УНН

 • 197245 перегляди

КИЇВ. 11 липня. УНН. Харків сьогодні знову сколихнули вибухи, попередньо, російській окупанти вдарили з РСЗВ, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, пише УНН.

Цитата

"Вибухи в Харкові! Російські окупанти завдали удари, попередньо, реактивними системами залпового вогню", - вказав Синєгубов у Telegram.

Деталі

Він закликав жителів Харкова та області без потреби не перебувати на вулицях, адже зараз це вкрай небезпечно.

Усі служби оперативно реагують та працюють на місцях.

Доповнення

Минулої ночі, починаючи з 3:40, російські загарбники завдали по Харкову 3 ракетних удари.

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