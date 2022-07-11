Харків сколихнули вибухи: попередньо, вдарили з РСЗВ
Київ • УНН
КИЇВ. 11 липня. УНН. Харків сьогодні знову сколихнули вибухи, попередньо, російській окупанти вдарили з РСЗВ, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, пише УНН.
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"Вибухи в Харкові! Російські окупанти завдали удари, попередньо, реактивними системами залпового вогню", - вказав Синєгубов у Telegram.
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Він закликав жителів Харкова та області без потреби не перебувати на вулицях, адже зараз це вкрай небезпечно.
Усі служби оперативно реагують та працюють на місцях.
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Минулої ночі, починаючи з 3:40, російські загарбники завдали по Харкову 3 ракетних удари.