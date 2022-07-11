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У районі Ізюма окупанти намагалися вести наступ, але відійшли з втратами - голова ОВА

У районі Ізюма окупанти намагалися вести наступ, але відійшли з втратами - голова ОВА

Київ • УНН

 • 113130 перегляди

КИЇВ. 11 липня. УНН. У районі Ізюма Харківської області російські окупанти намагалися вести наступ в напрямку Краснопілля, але це їм не вдалося, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, пише УНН.

Цитата

"Наші військові продовжують вести запеклі бої з російськими окупантами на лінії зіткнення. На Харківському напрямку ворог сконцентрований на обороні раніше захоплених територій. У районі Ізюма окупанти намагалися вести наступ в напрямку Краснопілля, але зазнали невдачі і відійшли з втратами", - повідомив Синєгубов у Telegram.

Деталі

Голова ОВА також підтвердив, що минулої ночі, починаючи з 3:40, російські загарбники завдали по Харкову 3 ракетних удари. "Усі - виключно по цивільних об‘єктах, це абсолютний тероризм!" - наголосив він.

По області протягом доби, зі слів посадовця, окупанти масовано обстрілювали мирне населення Чугуївського, Ізюмського, Богодухівського та Харківського районів області. Постраждали житлові будинки, господарчі споруди, об'єкти АПК. Сталося кілька пожеж, горіли лісосмуги та трава і очерет.

"У Богодухівському районі 1 постраждалий, госпіталізували 41-річного чоловіка", - зауважив голова ОВА.

Доповнення

Генштаб інформував, що ворожий штурм в напрямку Краснопілля українські воїни успішно відбили.

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