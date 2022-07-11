В районе Изюма оккупанты пытались вести наступление, но отошли с потерями - глава ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 11 июля. УНН. В районе Изюма Харьковской области российские оккупанты пытались вести наступление в направлении Краснополья, но это им не удалось, сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.
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"Наши военные продолжают вести ожесточенные бои с российскими оккупантами на линии столкновения. На Харьковском направлении враг сконцентрирован на обороне ранее захваченных территорий. В районе Изюма оккупанты пытались вести наступление в направлении Краснополья, но потерпели неудачу и отошли с потерями", - сообщил Синегубов в Telegram.
Детали
Глава ОВА также подтвердил, что минувшей ночью, начиная с 3:40, российские захватчики нанесли по Харькову 3 ракетных удара. "Все – исключительно по гражданским объектам, это абсолютный терроризм!" – подчеркнул он.
По области в течение суток, по словам чиновника, оккупанты массированно обстреливали мирное население Чугуевского, Изюмского, Богодуховского и Харьковского районов области. Пострадали жилые дома, хозяйственные постройки, объекты АПК. Произошло несколько пожаров, горели лесополосы, трава и камыши.
"В Богодуховском районе 1 пострадавший, госпитализировали 41-летнего мужчину", - отметил глава ОВА.
Дополнение
Генштаб информировал, что вражеский штурм в направлении Краснополья украинские воины успешно отбили.