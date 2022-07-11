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Харків за ніч тричі зазнав ракетного обстрілу

Харків за ніч тричі зазнав ракетного обстрілу

Київ • УНН

 • 112132 перегляди

КИЇВ. 11 липня. УНН. Харків за ніч, що минула, тричі зазнав ракетного обстрілу від ворога, повідомили у ГУ ДСНС у Харківській області, пише УНН.

Цитата

"Цієї ночі Харків тричі зазнав ракетного обстрілу. 1 ракета влучила у шестиповерховий житловий будинок в Основ‘янському районі. У результаті вибуху повністю зруйнований під'їзд будівлі", - повідомили у ГУ ДСНС у Facebook.

Деталі

Як повідомляється, з-під завалів співробітниками ДСНС була врятована 86-річна жінка, мешканка квартири на 2-му поверсі.

Жертв та постраждалих не було.

Наразі на місці події проводяться аварійно-рятувальні роботи.

"Ще дві ракети влучило на подвір‘ї неподалік складської будівлі у Основ'янському районі, а також у будівлю школи у Слобідському районі міста", - вказали у ГУ ДСНС.

Доповнення

Російська ракета вранці 11 липня частково зруйнувала шестиповерхівку у Харкові.

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