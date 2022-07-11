Харьков за ночь трижды подвергся ракетным обстрелам
Киев • УНН
КИЕВ. 11 июля. УНН. Харьков за прошедшую ночь трижды подвергся ракетным обстрелам со стороны врага, сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области, пишет УНН.
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"Этой ночью Харьков трижды подвергся ракетным обстрелам. 1 ракета попала в шестиэтажный жилой дом в Основянском районе. В результате взрыва полностью разрушен подъезд здания", - сообщили в ГУ ГСЧС в Facebook.
Детали
Как сообщается, из-под завалов сотрудниками ГСЧС была спасена 86-летняя женщина, жительница квартиры на 2-м этаже.
Жертв и пострадавших не было.
В настоящее время на месте происшествия проводятся аварийно-спасательные работы.
"Еще две ракеты попало во двор около складского здания в Основянском районе, а также в здание школы в Слободском районе города", - указали в ГУ ГСЧС.
Дополнение
Российская ракета утром 11 июля частично разрушила шестиэтажку в Харькове.