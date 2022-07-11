Російські війська вранці атакували Харків
Київ • УНН
КИЇВ. 11 липня. УНН. Російська ракета вранці 11 липня частково зруйнувала шестиповерхівку у Харкові. Про це повідомили Суспільному у ДСНС регіону, передає УНН.
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Повітряну тривогу у Харкові оголосили о 00:23. Перший вибух пролунав о 3:32, загалом у Харкові вранці 11 липня чули три вибухи.
Станом на 4:30 рятувальники врятували одну літню жінку, триває розбір завалів.
О 4:46 дали відбій повітряної тривоги у Харкові та області.
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