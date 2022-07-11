Окупанти обстріляли Есманську громаду Сумської області

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"У цю неділю в нас на кордоні панувала тиша. Порушив її лише мінометний вогонь росіян близько чотирнадцятої години в Есманській громаді", - йдеться в повідомленні.

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Як зазначив очільник ОВА, загалом прозвучало 5 вибухів. Постраждалих і руйнувань немає.

Нагадаємо

Протягом доби, 10 липня, російські окупанти продовжили обстрілювати цивільну інфраструктуру Донецької області, найгарячіше на Бахмутському напрямку.