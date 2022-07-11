Окупанти обстріляли Есманську громаду Сумської області
Київ • УНН
КИЇВ. 11 липня. УНН. Голова Сумської ОВА Дмитро Живицький повідомив, що за попередню добу окупанти обстріляли Есманську громаду Сумської області, пише УНН.
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"У цю неділю в нас на кордоні панувала тиша. Порушив її лише мінометний вогонь росіян близько чотирнадцятої години в Есманській громаді", - йдеться в повідомленні.
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Як зазначив очільник ОВА, загалом прозвучало 5 вибухів. Постраждалих і руйнувань немає.
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Протягом доби, 10 липня, російські окупанти продовжили обстрілювати цивільну інфраструктуру Донецької області, найгарячіше на Бахмутському напрямку.