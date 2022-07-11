Оккупанты обстреляли Эсманскую общину Сумской области
Киев • УНН
КИЕВ. 11 июля. УНН. Глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий сообщил, что за предыдущие сутки оккупанты обстреляли Эсманскую общину Сумской области, пишет УНН.
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"В это воскресенье у нас на границе царила тишина. Нарушил ее лишь минометный огонь россиян около четырнадцати часов в Эсманской общине", — говорится в сообщении.
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Как отметил глава ОВА, всего прозвучало 5 взрывов. Пострадавших и разрушений нет.
Напомним
В течение суток, 10 июля, российские оккупанты продолжили обстреливать гражданскую инфраструктуру Донецкой области, горячее всего на Бахмутском направлении.