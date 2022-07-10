Доба на Донеччині: найгарячіше – у Бахмутському районі
Київ • УНН
КИЇВ. 10 липня. УНН. Протягом доби, 10 липня, російські окупанти продовжили обстрілювати цивільну інфраструктуру Донеччини. Про це повідомив у Telegram-каналі очільник Донецької ОВА Павло Кириленко, пише УНН.
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«Найгарячіше – у Бахмутському районі. У Нью-Йорку ракетним ударом пошкоджено крамницю та будинок – без постраждалих. Соледар за сьогодні зазнав двох обстрілів: вночі та ввечері. Внаслідок нічного обстрілу згоріли будинок культури та адміністративна будівля, внаслідок вечірнього – пошкоджено п’ятиповерхівку. За день у місті – троє поранених», - повідомив Кириленко.
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Крім того, з його слів, у Сіверську під обстріл потрапив приватний сектор – один будинок зруйновано, багато пошкоджених. Також ушкоджень зазнала одна багатоповерхівка.
Достеменно відомо про двох загиблих у місті за добу, повідомив очільник ОВА.
Кириленко зазначив, що росіяни протягом доби обстріляли Вугледар з артилерії – поранено одну людину. Ще одну людину поранено у Ласточкиному Очеретинської громади.
Окрім того, під вогнем громади у відносному тилу. Черкаська громада була обстріляна з Градів – без постраждалих. В Іллінівській громаді від артобстрілу зайнялася пожежа на пшеничній ниві.
Нагадаємо
За 9 липня російські окупанти вбили 3 мирних жителів Донеччини, ще 23 людини отримали поранення.