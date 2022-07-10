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Доба на Донеччині: найгарячіше – у Бахмутському районі

Доба на Донеччині: найгарячіше – у Бахмутському районі

Київ • УНН

 • 147983 перегляди

КИЇВ. 10 липня. УНН. Протягом доби, 10 липня, російські окупанти продовжили обстрілювати цивільну інфраструктуру Донеччини. Про це повідомив у Telegram-каналі очільник Донецької ОВА Павло Кириленко, пише УНН.

Цитата

«Найгарячіше – у Бахмутському районі. У Нью-Йорку ракетним ударом пошкоджено крамницю та будинок – без постраждалих. Соледар за сьогодні зазнав двох обстрілів: вночі та ввечері. Внаслідок нічного обстрілу згоріли будинок культури та адміністративна будівля, внаслідок вечірнього – пошкоджено п’ятиповерхівку. За день у місті – троє поранених», - повідомив Кириленко.

Деталі

Крім того, з його слів, у Сіверську під обстріл потрапив приватний сектор – один будинок зруйновано, багато пошкоджених. Також ушкоджень зазнала одна багатоповерхівка.

Достеменно відомо про двох загиблих у місті за добу, повідомив очільник ОВА.

Кириленко зазначив, що росіяни протягом доби обстріляли Вугледар з артилерії – поранено одну людину. Ще одну людину поранено у Ласточкиному Очеретинської громади.

Окрім того, під вогнем громади у відносному тилу. Черкаська громада була обстріляна з Градів – без постраждалих. В Іллінівській громаді від артобстрілу зайнялася пожежа на пшеничній ниві.

Нагадаємо

За 9 липня російські окупанти вбили 3 мирних жителів Донеччини, ще 23 людини отримали поранення.

Українські Національні Новини

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