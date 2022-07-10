Сутки в Донецкой области: горячее всего – в Бахмутском районе
Киев • УНН
КИЕВ. 10 июля. УНН. В течение суток, 10 июля, российские оккупанты продолжили обстреливать гражданскую инфраструктуру Донбасса. Об этом сообщил в Telegram-канале глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, пишет УНН.
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«Горячее всего – в Бахмутском районе. В Нью-Йорке ракетным ударом поврежден магазин и дом – без пострадавших. Соледар за сегодня подвергся двум обстрелам: ночью и вечером. В результате ночного обстрела сгорели здание культуры и административное здание, в результате вечернего – повреждена пятиэтажка. За день в городе – трое раненых», – сообщил Кириленко.
Детали
Кроме того, по его словам, в Северске под обстрел попал частный сектор – один дом разрушен, много повреждено. Также повреждения получила одна многоэтажка.
Достоверно известно о двух погибших в городе за сутки, сообщил глава ОВА.
Кириленко отметил, что россияне в течение суток обстреляли Угледар из артиллерии – ранен один человек. Еще один человек ранен в Ласточкино Очеретинской общины.
Кроме того, под огнем общины в относительном тылу. Черкасская община была обстреляна из Градов – без пострадавших. В Иллиновской общине от артобстрела загорелся пожар на пшеничном поприще.
Напомним
За 9 июля российские оккупанты убили 3 мирных жителей Донбасса, еще 23 человека получили ранения.