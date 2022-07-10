Донеччина: окупанти вбили 3 мирних жителів, ще 23 - поранені
Київ • УНН
КИЇВ. 10 липня. УНН. За 9 липня російські окупанти вбили 3 мирних жителів Донеччини, ще 23 людини отримали поранення. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко, передає УНН.
Цитата
"росія вбиває цивільних! За 9 липня росіяни вбили 3 мирних жителів Донеччини: у Костянтинівці, Красногорівці та Переїзному. Ще 23 людини отримали поранення", - зазначив він.
Голова ОВА також додав, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
Нагадаємо
За 8 липня російські окупанти вбили 5 мирних жителів Донеччини, ще 8 людей отримали поранення.