Донеччина: окупанти вбили 3 мирних жителів, ще 23 - поранені

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"росія вбиває цивільних! За 9 липня росіяни вбили 3 мирних жителів Донеччини: у Костянтинівці, Красногорівці та Переїзному. Ще 23 людини отримали поранення", - зазначив він.

Голова ОВА також додав, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Нагадаємо

За 8 липня російські окупанти вбили 5 мирних жителів Донеччини, ще 8 людей отримали поранення.