Донецкая область: оккупанты убили 3 мирных жителей, еще 23 - ранены
Киев • УНН
КИЕВ. 10 июля. УНН. За 9 июля российские оккупанты убили 3 мирных жителей Донецкой области, еще 23 человека получили ранения. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, передает УНН.
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"россия убивает гражданских! За 9 июля россияне убили 3 мирных жителей Донецкой области: в Константиновке, Красногоровке и Переездном. Еще 23 человека получили ранения", - отметил он.
Глава ОВА также добавил, что в настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.
Напомним
За 8 июля российские оккупанты убили 5 мирных жителей Донецкой области, еще 8 человек получили ранения.