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11:23 • 12711 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

10:46 • 27086 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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Как правильно посадить плодовый сад: советы

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Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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14 марта, 16:00 • 112047 просмотра

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14 марта, 14:57 • 141461 просмотра

Официально: ЕС продлил санкции против рф еще на полгода, но не возобновил 4 человек в списке

14 марта, 14:16 • 139842 просмотра

В Одессе задержали подозреваемого в убийстве активиста Ганула – МВД

14 марта, 13:40 • 114071 просмотра

Трамп после переговоров с путиным: "есть очень хороший шанс" для завершения войны

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14 марта, 13:04 • 107120 просмотра

Неделя борьбы с глаукомой: офтальмолог рассказал, как защитить свое зрение

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Актуальное
Российские войска утром атаковали Харьков

Российские войска утром атаковали Харьков

Киев • УНН

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КИЕВ. 11 июля. УНН. Российская ракета утром 11 июля частично разрушила шестиэтажку в Харькове. Об этом сообщили Общественному в ГСЧС региона, передает УНН.

Детали

Воздушную тревогу в Харькове объявили в 00:23. Первый взрыв прогремел в 3:32, в Харькове утром 11 июля слышали три взрыва.

По состоянию на 4:30 спасатели спасли одну пожилую женщину, продолжается разбор завалов.

В 4:46 дали отбой воздушной тревоги в Харькове и области.

Напомним

Оккупанты обстреляли Эсманскую общину Сумской области.

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