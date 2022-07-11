Российские войска утром атаковали Харьков

Детали

Воздушную тревогу в Харькове объявили в 00:23. Первый взрыв прогремел в 3:32, в Харькове утром 11 июля слышали три взрыва.

По состоянию на 4:30 спасатели спасли одну пожилую женщину, продолжается разбор завалов.

В 4:46 дали отбой воздушной тревоги в Харькове и области.

Напомним

Оккупанты обстреляли Эсманскую общину Сумской области.