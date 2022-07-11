Российские войска утром атаковали Харьков
Киев • УНН
КИЕВ. 11 июля. УНН. Российская ракета утром 11 июля частично разрушила шестиэтажку в Харькове. Об этом сообщили Общественному в ГСЧС региона, передает УНН.
Детали
Воздушную тревогу в Харькове объявили в 00:23. Первый взрыв прогремел в 3:32, в Харькове утром 11 июля слышали три взрыва.
По состоянию на 4:30 спасатели спасли одну пожилую женщину, продолжается разбор завалов.
В 4:46 дали отбой воздушной тревоги в Харькове и области.
Напомним
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