Генштаб: на Донецькому напрямку присутні ознаки підготовки підрозділів окупантів до активізації бойових дій

Деталі

Розпочалася 138 доба російського повномасштабного вторгнення в Україну.

Ворог обстріляв зі ствольної артилерії район населеного пункту Карповичі Чернігівської області.

На Слобожанському напрямку ворог вів вогневий вплив з артилерії, реактивних систем залпового вогню та танків в районах міста Харкова та населених пунктів Базаліївка, Петрівка, Руські Тишки, Слатине, Прудянка, Рубіжне і Благодатне.

На Слов’янському напрямку зі ствольної та реактивної артилерії обстріляно околиці Дібровного, Мазанівки, Богородичного, Адамівки та Курульки. Також ворог завдав авіаційного удару неподалік Богородичного. Ворожий штурм в напрямку Краснопілля українські воїни успішно відбили.

На Донецькому напрямку присутні ознаки підготовки підрозділів противника до активізації бойових дій на Краматорському та Бахмутському напрямках.

На Краматорському напрямку ворог обстрілював із ствольної артилерії райони населених пунктів Сіверськ, Закітне, Серебрянка, Григорівка, Білогорівка, Верхньокам’янське та Спірне.

На Бахмутському напрямку здійснює обстріли із мінометів, ствольної та реактивної артилерії неподалік Берестового, Покровського, Соледара, Зайцевого, Вершини, Новолуганського, Кліщіївки та Нью-Йорка.

Нагадаємо

В Чорному морі російське корабельне угруповання тримає 16 крилатих ракет.