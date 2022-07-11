В Чорному морі російське корабельне угруповання тримає 16 крилатих ракет

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Як повідомили в командуванні, у штормовому Чорному морі окупаційні війська зменшили кількість великих десантних кораблів до 2, але 2 ракетних кораблі продовжують чатування із 16 «Калібрами» на борту.

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"Не нехтуйте питаннями власної безпеки, пам’ятайте про підступність ворога та надійність сил оборони. Переходьте в укриття при наявності повітряної загрози, перевіряйте інформацію на достовірність, не поширюйте даних про наші підрозділи, їх переміщення, дію та інше без погодження з військовим командуванням", - застерегли в командуванні.

Нагадаємо

У Херсонській області українська авіація завдала удару по скупченню противника. В результаті знищено 28 рашистів.