В Черном море российская корабельная группировка держит 16 крылатых ракет
Киев • УНН
КИЕВ. 11 июля. УНН. В Черном море российская корабельная группировка держит 16 крылатых ракет, готовых к запуску по Украине. Об этом сообщает УНН со ссылкой на оперативное командование "Юг".
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Как сообщили в командовании, в штормовом Черном море оккупационные войска уменьшили количество крупных десантных кораблей до 2, но 2 ракетных корабля продолжают караулить с 16 «калибрами» на борту.
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"Не пренебрегайте вопросами собственной безопасности, помните о коварстве врага и надежности сил обороны. Переходите в укрытие при наличии воздушной угрозы, проверяйте информацию на достоверность, не распространяйте данные о наших подразделениях, их перемещениях, действии и прочем без согласования с военным командованием", — предупредили в командовании.
Напомним
В Херсонской области украинская авиация нанесла удар по скоплению противника. В результате уничтожены 28 рашистов.