ОК "Південь": українська авіація завдала удару по скупченню противника в Херсонській області
Київ • УНН
КИЇВ. 11 липня. УНН. Оперативне командування "Південь" повідомило, що у Херсонській області українська авіація завдала удару по скупченню противника. В результаті знищено 28 рашистів. Про це інформує УНН.
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Українська авіація парою штурмовиків завдала удару по скупченню противника на Херсонщині. Уражено командно-спостережний пункт рашистської артилерійської бригади та контрольно-командний пункт росгвардії, який напередодні атакували.
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"Наразі підтверджені втрати противника складають: 38 рашистів, 10 одиниць техніки, серед яких: 4 гаубиці "Мста-Б", переносний зенітно-ракетний комплекс та 5 одиниць автотехніки. Знищено 2 склади боєприпасів на Херсонщині", - йдеться у повідомленні.
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