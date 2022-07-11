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Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім
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Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

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ОК "Південь": українська авіація завдала удару по скупченню противника в Херсонській області

ОК "Південь": українська авіація завдала удару по скупченню противника в Херсонській області

Київ • УНН

 • 188245 перегляди

КИЇВ. 11 липня. УНН. Оперативне командування "Південь" повідомило, що у Херсонській області українська авіація завдала удару по скупченню противника. В результаті знищено 28 рашистів. Про це інформує УНН.

Деталі

Українська авіація парою штурмовиків завдала удару по скупченню противника на Херсонщині. Уражено командно-спостережний пункт рашистської артилерійської бригади та контрольно-командний пункт росгвардії, який напередодні атакували.

Цитата

"Наразі підтверджені втрати противника складають: 38 рашистів, 10 одиниць техніки, серед яких: 4 гаубиці "Мста-Б", переносний зенітно-ракетний комплекс та 5 одиниць автотехніки. Знищено 2 склади боєприпасів на Херсонщині", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

Окупанти обстріляли Есманську громаду Сумської області.

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