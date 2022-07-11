ОК "Південь": українська авіація завдала удару по скупченню противника в Херсонській області

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Українська авіація парою штурмовиків завдала удару по скупченню противника на Херсонщині. Уражено командно-спостережний пункт рашистської артилерійської бригади та контрольно-командний пункт росгвардії, який напередодні атакували.

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"Наразі підтверджені втрати противника складають: 38 рашистів, 10 одиниць техніки, серед яких: 4 гаубиці "Мста-Б", переносний зенітно-ракетний комплекс та 5 одиниць автотехніки. Знищено 2 склади боєприпасів на Херсонщині", - йдеться у повідомленні.

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