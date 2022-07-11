ОК "Юг": украинская авиация нанесла удар по скоплению противника в Херсонской области

Детали

Украинская авиация парой штурмовиков нанесла удар по скоплению противника в Херсонской области. Поражены командно-наблюдательный пункт рашистской артиллерийской бригады и контрольно-командный пункт росгвардии, накануне атаковавший.

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"Подтвержденные потери противника составляют: 38 рашистов, 10 единиц техники, среди которых: 4 гаубицы "Мста-Б", переносной зенитно-ракетный комплекс и 5 единиц автотехники. Уничтожены 2 склада боеприпасов в Херсонской области", — говорится в сообщении.

Напомним

Оккупанты обстреляли Эсманскую общину Сумской области.