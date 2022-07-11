ОК "Юг": украинская авиация нанесла удар по скоплению противника в Херсонской области
Киев • УНН
КИЕВ. 11 июля. УНН. Оперативное командование "Юг" сообщило, что в Херсонской области украинская авиация нанесла удар по скоплению противника. В результате уничтожены 28 рашистов. Об этом информирует УНН.
Детали
Украинская авиация парой штурмовиков нанесла удар по скоплению противника в Херсонской области. Поражены командно-наблюдательный пункт рашистской артиллерийской бригады и контрольно-командный пункт росгвардии, накануне атаковавший.
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"Подтвержденные потери противника составляют: 38 рашистов, 10 единиц техники, среди которых: 4 гаубицы "Мста-Б", переносной зенитно-ракетный комплекс и 5 единиц автотехники. Уничтожены 2 склада боеприпасов в Херсонской области", — говорится в сообщении.
Напомним
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