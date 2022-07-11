Генштаб: на Донецком направлении присутствуют признаки подготовки подразделений оккупантов к активизации боевых действий
Киев • УНН
КИЕВ. 11 июля. УНН. В утренней сводке Генштаб сообщил, что на Донецком направлении присутствуют признаки подготовки подразделений противника к активизации боевых действий на Краматорском и Бахмутском направлениях, пишет УНН.
Детали
Начались 138 сутки российского полномасштабного вторжения в Украину.
Враг обстрелял из ствольной артиллерии район населенного пункта Карповичи Черниговской области.
На Слобожанском направлении враг вел огненное влияние по артиллерии, реактивным системам залпового огня и танков в районах города Харькова и населенных пунктов Базалиевка, Петровка, Русские Тишки, Слатино, Прудянка, Рубежное и Благодатное.
На Славянском направлении из ствольной и реактивной артиллерии обстреляны окрестности Дибровного, Мазановки, Богородичного, Адамовки и Курульки. Также враг нанес авиационный удар неподалеку от Богородичного. Вражеский штурм в направлении Краснополья украинские воины успешно отразили.
На Донецком направлении присутствуют признаки подготовки подразделений противника к активизации боевых действий на Краматорском и Бахмутском направлениях.
На Краматорском направлении враг обстреливал из ствольной артиллерии районы населенных пунктов Северск, Закотное, Серебрянка, Григорьевка, Белогоровка, Верхнекамянское и Спорное.
На Бахмутском направлении совершает обстрелы из минометов, ствольной и реактивной артиллерии недалеко от Берестового, Покровского, Соледара, Зайцева, Вершины, Новолуганского, Клищиевки и Нью-Йорка.
Напомним
В Черном море русская корабельная группировка держит 16 крылатых ракет.