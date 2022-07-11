Харьков всколыхнули взрывы: предварительно, ударили из РСЗО
Киев • УНН
КИЕВ. 11 июля. УНН. Харьков сегодня снова всколыхнули взрывы, предварительно, российские оккупанты ударили из РСЗО, сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.
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"Взрывы в Харькове! Российские оккупанты нанесли удары, предварительно, реактивными системами залпового огня", - указал Синегубов в Telegram.
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Он призвал жителей Харькова и области без нужды не находиться на улицах, ведь сейчас это крайне опасно.
Все службы оперативно реагируют и работают на местах.
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Прошлой ночью, начиная с 3:40, российские захватчики нанесли по Харькову 3 ракетных удара.