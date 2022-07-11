Ракетный обстрел Харькова: количество раненых возросло до 28, среди них подросток

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"По обновленной информации Областного центра экстренной медицинской помощи, на эту минуту в результате дневного обстрела Харькова пострадали 28 человек, среди них ребенок 16 лет. 3 человека погибли", – написал Синегубов.

Напомним

Заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко сообщил, что утром 11 июля российские оккупанты выпустили по Харькову 10 ракет.