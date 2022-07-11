Ворожий удар по Харкову: кількість поранених зросла до 31, середи них - двоє дітей
Київ • УНН
КИЇВ. 11 липня. УНН. Кількість постраждалих внаслідок ранкового удару російських окупантів по Харкову зросла до 31 особи, середи них - двоє дітей. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, пише УНН.
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"На цю хвилину від ранкових обстрілів Харкова російськими окупантами 31 постраждалий, усі - госпіталізовані до медичних установ. З них - 2 дітей: 4 та 16 років. Загиблих - 3 особи", - повідомив Синєгубов у Telegram.
Доповнення
Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомляв, що російські окупанти 11 липня вдарили по Харкову з РСЗВ.
Заступник керівника Офісу Президента України Кирило Тимошенко повідомив, що вранці 11 липня російські окупанти випустили по Харкову 10 ракет.