Вражеский удар по Днепру: известно о шести пострадавших

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"Уже шесть пострадавших из-за вражеского удара по Днепру. Одна женщина в тяжелом состоянии. Россияне попали по мирному кварталу…" - отметил Резниченко.

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Взрывы в Днепре подтвердил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко в Telegram. По его словам, в результате есть разрушения частных домов, из-под завалов вытащили женщину.