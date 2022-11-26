Вражеский удар по Днепру: известно о шести пострадавших
Киев • УНН
КИЕВ. 26 ноября. УНН. В результате вражеского удара по Днепру пострадали по меньшей мере шесть человек, один - в тяжелом состоянии, сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко в Telegram, пишет УНН.
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"Уже шесть пострадавших из-за вражеского удара по Днепру. Одна женщина в тяжелом состоянии. Россияне попали по мирному кварталу…" - отметил Резниченко.
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Взрывы в Днепре подтвердил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко в Telegram. По его словам, в результате есть разрушения частных домов, из-под завалов вытащили женщину.