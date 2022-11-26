Вибухи у Дніпрі підтвердив голова ОВА: з-під завалів витягли жінку
Київ • УНН
КИЇВ. 26 листопада. УНН. Вибухи у Дніпрі підтвердив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко у Telegram. З його слів, у результаті є руйнування приватних будинків, з-під завалів витягли жінку, пише УНН.
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"Вибухи у Дніпрі. На зараз відомо про 7 частково зруйнованих приватних будинків. Вибух спричинив пожежу. Попередньо, постраждала жінка. Її витягли з-під завалів та доставили до лікарні", - повідомив Резніченко.
Він наголосив, що наразі небезпека триває і закликав залишатися в укриттях.
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Мер Дніпра Борис Філатов повідомив про "приліт" і зазначив, що міські комунікації та інфраструктура, попередньо, не постраждали, однак є автоматичне вимкнення кількох трансформаторних підстанцій.