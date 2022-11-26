Вибухи у Дніпрі підтвердив голова ОВА: з-під завалів витягли жінку

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"Вибухи у Дніпрі. На зараз відомо про 7 частково зруйнованих приватних будинків. Вибух спричинив пожежу. Попередньо, постраждала жінка. Її витягли з-під завалів та доставили до лікарні", - повідомив Резніченко.

Він наголосив, що наразі небезпека триває і закликав залишатися в укриттях.

Раніше

Мер Дніпра Борис Філатов повідомив про "приліт" і зазначив, що міські комунікації та інфраструктура, попередньо, не постраждали, однак є автоматичне вимкнення кількох трансформаторних підстанцій.