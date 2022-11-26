Мер Дніпра повідомив про ворожий "приліт"
Київ • УНН
КИЇВ. 26 листопада. УНН. Мер Дніпра Борис Філатов у Telegram повідомив про "приліт" і зазначив, що міські комунікації та інфраструктура, попередньо, не постраждали, пише УНН.
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"За попередніми даними, після прильоту міські комунікації та інфраструктура не постраждали. Є автоматичне вимкнення кількох ТП", - повідомив Філатов.
Він наголосив, що "подробиці обстрілу та інформацію про жертв чекаємо від ВА". І додав, що аварійні служби вже всі виїхали на місце.
Доповнення
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