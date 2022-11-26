Мер Дніпра повідомив про ворожий "приліт"

Цитата

"За попередніми даними, після прильоту міські комунікації та інфраструктура не постраждали. Є автоматичне вимкнення кількох ТП", - повідомив Філатов.

Він наголосив, що "подробиці обстрілу та інформацію про жертв чекаємо від ВА". І додав, що аварійні служби вже всі виїхали на місце.

Доповнення

Окупанти вночі з "Градів" обстріляли Нікопольський район.