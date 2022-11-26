Окупанти вночі з "Градів" обстріляли Нікопольський район
Київ • УНН
КИЇВ. 26 листопада. УНН. Очільник Дніпропетровської військової адміністрації Валентин Резніченко повідомив про нічний обстріл Нікопольського району, пише УНН.
Деталі
Росіяни усю ніч залякували Нікопольщину. П’ять разів обстріляли район з «Градів» та важкої артилерії.
Випустили на Нікополь, Марганець та навколишні села майже 60 снарядів. Минулося без загиблих та поранених.
Представники ДСНС обстежують уражені території. З’ясовують деталі обстрілів.
Додамо
Окупанти продовжують обстрілювати звільнений Херсон. Як повідомляють місцеві Telegram-канали, вчора ввечері у місті чули вибухи, а згодом спалахнула пожежа.