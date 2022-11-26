Оккупанты ночью из "Градов" обстреляли Никопольский район

Детали

Россияне всю ночь запугивали Никопольский район. Пять раз обстреляли район из «Градов» и тяжелой артиллерии.

Выпустили на Никополь, Марганец и окрестные деревни почти 60 снарядов. Прошло без погибших и раненых.

Представители ГСЧС обследуют пораженные территории. Из’выясняют детали обстрелов.

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Оккупанты продолжают обстреливать освобожденный Херсон. Как сообщают местные Telegram-каналы, вчера вечером в городе слышали взрывы, а впоследствии вспыхнул пожар.