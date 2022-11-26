Оккупанты ночью из "Градов" обстреляли Никопольский район
Киев • УНН
КИЕВ. 26 ноября. УНН. Глава Днепропетровской военной администрации Валентин Резниченко сообщил о ночном обстреле Никопольского района, пишет УНН.
Детали
Россияне всю ночь запугивали Никопольский район. Пять раз обстреляли район из «Градов» и тяжелой артиллерии.
Выпустили на Никополь, Марганец и окрестные деревни почти 60 снарядов. Прошло без погибших и раненых.
Представители ГСЧС обследуют пораженные территории. Из’выясняют детали обстрелов.
Добавим
Оккупанты продолжают обстреливать освобожденный Херсон. Как сообщают местные Telegram-каналы, вчера вечером в городе слышали взрывы, а впоследствии вспыхнул пожар.