Рашисти знову обстрілюють Херсон: у місті лунали вибухи, а потім спалахнула пожежа
Київ • УНН
КИЇВ. 25 листопада. УНН. Окупанти продовжують обстрілювати звільнений Херсон. Як повідомляють місцеві Telegram-канали, у місті чули вибухи, а згодом спалахнула пожежа, передає УНН.
Деталі
Інформація про звуки вибухів у Херсоні почала надходити після 17.30. Згодом з'явилась інформація про те, що у місті спалахнула пожежа.
Наразі відомо, що у Херсоні знову лунають вибухи.
Додамо
24 листопада рашисти теж обстрілювали Херсон - у результаті атаки спалахнув будинок.