Рашисти знову обстрілюють Херсон: у місті лунали вибухи, а потім спалахнула пожежа

Деталі

Інформація про звуки вибухів у Херсоні почала надходити після 17.30. Згодом з'явилась інформація про те, що у місті спалахнула пожежа.

Наразі відомо, що у Херсоні знову лунають вибухи.

Додамо

24 листопада рашисти теж обстрілювали Херсон - у результаті атаки спалахнув будинок.