Рашисты снова обстреливают Херсон: в городе раздавались взрывы, а затем вспыхнул пожар

Детали

Информация о звуках взрывов в Херсоне начала поступать после 17:30. Потом появилась информация о том, что в городе вспыхнул пожар.

Пока известно, что в Херсоне снова раздаются взрывы.

Добавим

24 ноября рашисты тоже обстреливали Херсон – в результате атаки вспыхнул дом.