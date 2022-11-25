Рашисты снова обстреливают Херсон: в городе раздавались взрывы, а затем вспыхнул пожар
Киев • УНН
КИЕВ. 25 ноября. УНН. Оккупанты продолжают обстреливать освобожденный Херсон. Как сообщают местные Telegram-каналы, в городе слышали взрывы, а затем вспыхнул пожар, передает УНН.
Детали
Информация о звуках взрывов в Херсоне начала поступать после 17:30. Потом появилась информация о том, что в городе вспыхнул пожар.
Пока известно, что в Херсоне снова раздаются взрывы.
Добавим
24 ноября рашисты тоже обстреливали Херсон – в результате атаки вспыхнул дом.