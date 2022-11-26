Мэр Днепра сообщил о вражеском "прилете"
Киев • УНН
КИЕВ. 26 ноября. УНН. Мэр Днепра Борис Филатов в Telegram сообщил о "прилете" и отметил, что городские коммуникации и инфраструктура, предварительно, не пострадали, пишет УНН.
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"По предварительным данным, после прилёта, городские коммуникации и инфраструктура не пострадали. Есть автоматическое отключение нескольких ТП", - сообщил Филатов.
Он подчеркнул, что "подробности обстрела и информацию о жертвах ждем от ВА". И добавил, что аварийные службы уже все выехали на место.
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