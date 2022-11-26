Мэр Днепра сообщил о вражеском "прилете"

Цитата

"По предварительным данным, после прилёта, городские коммуникации и инфраструктура не пострадали. Есть автоматическое отключение нескольких ТП", - сообщил Филатов.

Он подчеркнул, что "подробности обстрела и информацию о жертвах ждем от ВА". И добавил, что аварийные службы уже все выехали на место.

Дополнение

Оккупанты ночью из "Градов" обстреляли Никопольский район.