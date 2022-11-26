Взрывы в Днепре подтвердил глава ОВА: из-под завалов вытащили женщину
Киев • УНН
КИЕВ. 26 ноября. УНН. Взрывы в Днепре подтвердил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко в Telegram. По его словам, в результате есть разрушения частных домов, из-под завалов вытащили женщину, пишет УНН.
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"Взрывы в Днепре. Сейчас известно о 7 частично разрушенных частных домах. Взрыв вызвал пожар. Предварительно, пострадала женщина. Ее вытащили из-под завалов и доставили в больницу", - сообщил Резниченко.
Он подчеркнул, что опасность продолжается, и призвал оставаться в укрытиях.
Ранее
Мэр Днепра Борис Филатов сообщил о "прилете" и отметил, что городские коммуникации и инфраструктура, предварительно, не пострадали, однако есть автоматическое отключение нескольких трансформаторных подстанций.