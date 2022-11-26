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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
31 березня, 19:27 • 43913 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

31 березня, 18:26 • 81556 перегляди

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Ворожий удар по Дніпру: відомо про шістьох постраждалих

Ворожий удар по Дніпру: відомо про шістьох постраждалих

Київ • УНН

 • 912105 перегляди

КИЇВ. 26 листопада. УНН. Внаслідок ворожого удару по Дніпру постраждали щонайменше шестеро людей, одна - у тяжкому стані, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко у Telegram, пише УНН.

Цитата

"Уже шестеро постраждалих через ворожий удар по Дніпру. Одна жінка у важкому стані. Росіяни поцілили по мирному кварталу…" - зазначив Резніченко.

Доповнення

Вибухи у Дніпрі підтвердив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко у Telegram. З його слів, у результаті є руйнування приватних будинків, з-під завалів витягли жінку.

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