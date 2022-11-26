Ворожий удар по Дніпру: відомо про шістьох постраждалих

Цитата

"Уже шестеро постраждалих через ворожий удар по Дніпру. Одна жінка у важкому стані. Росіяни поцілили по мирному кварталу…" - зазначив Резніченко.

Доповнення

Вибухи у Дніпрі підтвердив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко у Telegram. З його слів, у результаті є руйнування приватних будинків, з-під завалів витягли жінку.